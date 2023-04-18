Жители Алтайского края оформляют налоговый вычет за занятия спортом

Детский спорт Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года более тысячи жителей Алтайского края подали налоговые декларации для получения социального налогового вычета за занятия спортом и фитнесом. Общая сумма вычета, для всех обратившихся составит порядка 3 млн рублей, сообщает amic.ru со ссылкой на замруководителя регионального УФНС Сергея Сметанникова.

Право на получение спортивного вычета появилось в России с 1 января 2022 года. Получить его могут граждане, которые:

1. Оплатили занятия спортом для себя, своего ребенка (до 18 лет) или своих детей студентов очного обучения (до 24 лет);

2. Занимаются в спортивной организации из перечня Министерства спорта (школа олимпийского резерва, спортшкола «Победа», хоккейный клуб «Динамо» и т.д.);

3. Максимальная сумма годовых затрат на спорт -120 000 рублей.

Подать документы можно в течение года.