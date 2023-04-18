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НовостиОбщество18 апреля 2023 8:36

На матпомощь участникам СВО в Алтайском крае выделили почти 1,5 млрд рублей из бюджета

Финансирование распределяют по разным направлениям
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Выплата

Выплата

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае озвучили объем региональной матпомощи участникам СВО. Как рассказала министр социальной защиты региона Наталья Оськина в ходе пресс-конференции, на эти цели из регионального бюджета выделили почти 1,5 млрд рублей.

По решению главы Алтайского края, деньги направлены на выплаты мобилизованным, контрактникам, раненым и семьям погибших бойцов.

- За прошлый год было перечислено 1,184 млрд рублей, в текущем году – уже 311 млн рублей. Задержек с финансированием у нас нет, - подчеркнула Оськина.

При этом бойцы ЧВК могут рассчитывать лишь на психологическую и социально-бытовую помощь, материальная помощь для них не предусмотрена. Обратиться за психологической поддержкой могут и родные бойцов ЧВК.