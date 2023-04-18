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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 8:18

В Бурлинском районе психически нездоровый мужчина устроил самосуд над родственниками

Преступник попытался убить жену и убил свою мать
Александр Коровниченко
Отпечатки

Отпечатки

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Бурлинского района приговорен судом к принудительному психиатрическому лечению после покушения на убийство жены и убийство матери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Судом установлено, что мужчина был уверен в том, что его жена и мать виновны в смерти близкого родственника. Это стало причиной расправы. Находясь дома, мужчина напал с ножом на жену, нанеся ей несколько ранений. Благодаря вмешательству третьего лица женщину удалось спасти. Преступник на этом не остановился и, направившись в дом своей матери, убил ее ножом, после чего поджег дом, надеясь так скрыть свои действия. Пожар вызвал взрыв и обрушение части дома.

К мужчине была применена мера пресечения в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. За преступником установлено интенсивное наблюдение.