В администрации Барнаула произошли кадровые изменения

Денис Ращепкин Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула назначили зама главы по вопросам гражданской обороны. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на источник.

Им стал 45-летний Денис Ращепкин. Ранее он возглавлял комитет жилищно-коммунального хозяйства в администрации города. На новом месте ему предстоит заниматься функциями органов местного самоуправления в сфере гражданской обороны и ЧС.

Помимо этого в обязанности комитета входит мобилизационная деятельность, а также взаимодействие с военными комиссариатами и т.п.