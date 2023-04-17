В администрации Барнаула произошли кадровые изменения

Денис Ращепкин
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В администрации Барнаула назначили зама главы по вопросам гражданской обороны. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на источник.
Им стал 45-летний Денис Ращепкин. Ранее он возглавлял комитет жилищно-коммунального хозяйства в администрации города. На новом месте ему предстоит заниматься функциями органов местного самоуправления в сфере гражданской обороны и ЧС.
Помимо этого в обязанности комитета входит мобилизационная деятельность, а также взаимодействие с военными комиссариатами и т.п.