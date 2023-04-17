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НовостиПолитика17 апреля 2023 3:50

В администрации Барнаула произошли кадровые изменения

Назначен новый чиновник
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Денис Ращепкин

Денис Ращепкин

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула назначили зама главы по вопросам гражданской обороны. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на источник.

Им стал 45-летний Денис Ращепкин. Ранее он возглавлял комитет жилищно-коммунального хозяйства в администрации города. На новом месте ему предстоит заниматься функциями органов местного самоуправления в сфере гражданской обороны и ЧС.

Помимо этого в обязанности комитета входит мобилизационная деятельность, а также взаимодействие с военными комиссариатами и т.п.