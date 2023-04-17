Барнаульцев напугали странные круги на школьном стадионе

Круги на поле и их автор. Скриншот страницы Go Barnaul

Накануне в микрорайоне «Дружный» в Барнауле появились странные круги на стадионе, что сильно напугало горожан.

Таинственные круги на выпавшем снегу появились на стадионе школы №133. Жители краевой столицы в социальных сетях много обсуждали эту тему, призывали Малдера и Скалли помочь в разгадке тайны, но никак не могли понять, что же это такое. Среди самых популярных версий было шалости инопланетян и реклама доставки. Но вскоре все доводы комментаторов были разбиты в пух и прах: особенно наблюдательные заметили протектор шин. Осталось только выяснить как человек вышел из круга. А это оказалось проще простого – развернуться и продолжить путь по уже проложенной траектории.

Чуть позже в сети появилось видео от первого лица, где гордый отец с коляской выписывает на поле круги.