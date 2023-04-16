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НовостиОбщество16 апреля 2023 8:09

Почти 300 человек застряли в алтайском аэропорту из-за непогоды

Объявлены длительные задержки четырех рейсов
Вера Березовская
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Пассажиры четырех рейсов застряли в аэропорту Горно-Алтайска из-за непогоды. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В связи неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение четырех рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» из Москвы и в обратном направлении. Вылета ожидают 282 пассажира, из них 29 детей.

Транспортная прокуратура организовала выездной прием. Правоохранители проверяют, соблюдаются ли права пассажиров период ожидания рейсов.