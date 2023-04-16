Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 апреля 2023 7:26

Поиск трупа в Бийске обернулся неожиданной находкой для полицейских

Они не обнаружили тела, но нашли наркотики
Вера Березовская
В сарае у 55-летнего хозяина усадьбы полицейские наткнулись на пакет конопли

В сарае у 55-летнего хозяина усадьбы полицейские наткнулись на пакет конопли

Фото: Олег УКЛАДОВ

Поиск трупа в Бийске обернулся неожиданной находкой для полицейских. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вечером в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в одном из домов по улице Огородная. Незамедлительно на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Однако по указанному адресу мертвеца они не обнаружили, но нашли запрещенные вещества.

В сарае у 55-летнего хозяина усадьбы они наткнулись на пакет конопли. Экспертиза подтвердила, что это марихуана в объеме 100 граммов.

Как рассказал задержанный, коноплю он нарвал за забором своего дома. Правоохранители возбудили уголовное дело, мужчина на данный момент находится под подпиской о невыезде.