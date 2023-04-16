В сарае у 55-летнего хозяина усадьбы полицейские наткнулись на пакет конопли Фото: Олег УКЛАДОВ

Поиск трупа в Бийске обернулся неожиданной находкой для полицейских. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вечером в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в одном из домов по улице Огородная. Незамедлительно на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Однако по указанному адресу мертвеца они не обнаружили, но нашли запрещенные вещества.

В сарае у 55-летнего хозяина усадьбы они наткнулись на пакет конопли. Экспертиза подтвердила, что это марихуана в объеме 100 граммов.

Как рассказал задержанный, коноплю он нарвал за забором своего дома. Правоохранители возбудили уголовное дело, мужчина на данный момент находится под подпиской о невыезде.