В Барнауле обследовали дом, где накануне произошло обрушение кирпичной кладки

Дом на проспекте Ленина Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле проведут аварийно-восстановительные работы дома №131 по проспекту Ленина. Как отметили в пресс-службе мэрии, такое решение было принято по результатам обследования дома.

В здании работали специалисты «Земстройпроект». По итогу управляющая компания должна будет обустроить временное раскрепление в квартире №11, в районе которой частично рухнула кладка стены, и в чердачном помещении.

- Также в кратчайшие сроки управляющая организация должна провести работы по демонтажу отслоившейся кладки, а затем работы по ее восстановлению, - отметили в мэрии.

Дом не был признан аварийным.