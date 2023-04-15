В Барнауле обследовали дом, где накануне произошло обрушение кирпичной кладки

Дом на проспекте Ленина
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В Барнауле проведут аварийно-восстановительные работы дома №131 по проспекту Ленина. Как отметили в пресс-службе мэрии, такое решение было принято по результатам обследования дома.
В здании работали специалисты «Земстройпроект». По итогу управляющая компания должна будет обустроить временное раскрепление в квартире №11, в районе которой частично рухнула кладка стены, и в чердачном помещении.
- Также в кратчайшие сроки управляющая организация должна провести работы по демонтажу отслоившейся кладки, а затем работы по ее восстановлению, - отметили в мэрии.
Дом не был признан аварийным.