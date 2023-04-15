В Барнауле прекратили поиски пропавшего 10-летнего мальчика

Поиски продолжались до самого утра Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершили поиски пропавшего 14 апреля 10-летнего мальчика. Ребенок найден, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Мальчик вовремя не вернулся из школы. Родители объявили поиски, которые проходили на протяжении ночи 15 апреля. Им помогали неравнодушные горожане.

Утром волонтеры сообщили, что школьника нашли живым. Всех, кто до самого утра искал ребенка, поблагодарили.

- Особенная благодарность жителям домов на ул. Юрина, за ваше неравнодушие и отзывчивость, - сказали поисковики.