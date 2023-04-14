В честь премьеры «Шоу Воли» жителям Барнаула раздадут подарки

Павел Воля Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

В честь премьеры «Шоу Воли» телеканал ТНТ раздаст подарки жителям Барнаула. 15 апреля всех желающих приглашают в ТРЦ Арена.

На первом этаже ТРЦ с 11 до 16 часов можно будет сделать фото в селфи-зеркале с Павлом Волей (самого артиста не будет) и получить памятные подарки.

Новая развлекательная программа «Шоу Воли» будет выходить воскресными вечерами. Каждую неделю Павел вместе с приглашенными гостями подведет итоги уходящей недели и сделает это в своей фирменной юмористической манере. В каждом выпуске зрители узнают о самых интересных событиях, произошедших в мире, а также услышат мнение от звезд и ведущих. Зрителей обещают удивлять смелыми экспериментами и свежими форматами.

Премьера «Шоу Воли» состоится 16 апреля в 22 часа на телеканале ТНТ.