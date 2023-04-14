Пасхальная служба впервые за 90 лет пройдет в старинном барнаульском храме

Служба начнется в ночь на воскресенье Фото: Олег УКЛАДОВ

Впервые за 90 лет пасхальное богослужение состоится в Крестовоздвиженском храме в Барнауле, пишет Алтайская митрополия.

Здание находится в парке «Изумрудный». Объект несколько раз менял свой профиль, там находился храм, а затем планетарий. В 2019 году объект вернули Русской православной церкви, а планетарий перенесли в здание бывшего кинотеатра «Родина».

27 сентября прошлого года в восстановленном храме прошла первая за долгое время Божественная литургия. 16 апреля здесь можно будет отпраздновать Пасху. Служба начнется в ночь на воскресенье.

Ранее мы писали о том, что барнаульские повара поделились рецептами пасхальных праздничных куличей к пасхальному столу.

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