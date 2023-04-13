Власти Барнаула рассказали, как пройдут майские праздники

День Победы Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Барнаула провели заседание по поводу подготовки к майским праздникам. Как отметили в мэрии, праздничный фейерверк запустят 1 и 9 мая.

1 мая организуют автопробег, выставку пожарной техники и показательные выступления. Также в связи со 100-летним юбилеем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» на площади Сахарова пройдет легкоатлетический пробег «Динамовская десятка». На набережной состоится концерт с участием артистов и парад судов, как старт открытия навигации по реке. В 22:00 пройдет салют.

К честь Дня Победы артисты поздравят ветеранов и устроят праздничные программы в их дворах. Утром 9 мая официальные мероприятия стартует с возложения цветов на Мемориале Славы. Далее состоится прохождение войск Барнаульского гарнизона на площади Советов и акция «Бессмертный полк».

- Планируется и проведение традиционного краевого легкоатлетического пробега «Кольцо Победы», в котором принимают участие не только профессиональные спортсмены, но и любители бега из городов и районов Алтайского края, - отметили в мэрии.

Основная часть праздника пройдет на площади Сахарова и завершится в 22:00 праздничным салютом. Фейерверки также пройдут во всех районах.