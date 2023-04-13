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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 2:43

На Алтае безработная женщина не выдержала оскорблений от тети и убила ее

Ей предъявлено обвинение
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Женщина скончалась от полученного ранения

Женщина скончалась от полученного ранения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Алейском районе 36-летняя местная жительница убила родную тетю. Поводом для убийства стали оскорбления потерпевшей в адрес безработной и пьющей племянницы, сообщили в региональном следкоме.

Поданным следствия, женщина жила в доме с тетей в одном из сел. Они периодически ругались по бытовым вопросам и из-за того, что племянница часто пила и не устраивалась на работу. 8 апреля обвиняемая была в гостях, когда в дом пришла тетя и начала ругаться с родственницей, при этом оскорбляя ее. Та не выдержала и ранила тетю ножом, от чего та умерла.

- По ходатайству следователя СК в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в СК.

Расследование продолжается.