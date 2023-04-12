На Алтае властей призвали оказаться от покупки дорогого авто и выбрать что-то поскромнее

Ни министры, ни соседние районы не могут себе такого позволить Фото: Иван МАКЕЕВ

Общественники из «Народного фронта» призвали властей Завьяловского района отказаться от покупки дорогого кроссовера. Об этом сообщается в официальной группе алтайского исполкома ОНФ.

- Объявлены торги на покупку авто за 3,2 млн руб. для администрации. Подумаешь, дефицит бюджета составляет всего-то 11,2 млн рублей. Ни министры, ни соседние районы не могут себе такого позволить. Принимались бы с таким рвением своевременно постановления о компенсациях за ЖКУ, а то с ними многие не успели, - пишут общественники.

Они отмечают, что для проведения этой закупки чиновники изменили районные нормативы – «переписали» систему нормирования закупок.

- Уже предложили главе отказаться от дорогого авто и выбрать что-нибудь поскромнее. А на сэкономленное помочь мобилизованным и их семьям, - сказали в ОНФ.