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НовостиПолитика12 апреля 2023 13:29

На Алтае властей призвали оказаться от покупки дорогого авто и выбрать что-то поскромнее

Администрация Завьяловского района объявила торги на покупку авто за 3,2 млн рублей
Александра Сапожкова
Ни министры, ни соседние районы не могут себе такого позволить

Ни министры, ни соседние районы не могут себе такого позволить

Фото: Иван МАКЕЕВ

Общественники из «Народного фронта» призвали властей Завьяловского района отказаться от покупки дорогого кроссовера. Об этом сообщается в официальной группе алтайского исполкома ОНФ.

- Объявлены торги на покупку авто за 3,2 млн руб. для администрации. Подумаешь, дефицит бюджета составляет всего-то 11,2 млн рублей. Ни министры, ни соседние районы не могут себе такого позволить. Принимались бы с таким рвением своевременно постановления о компенсациях за ЖКУ, а то с ними многие не успели, - пишут общественники.

Они отмечают, что для проведения этой закупки чиновники изменили районные нормативы – «переписали» систему нормирования закупок.

- Уже предложили главе отказаться от дорогого авто и выбрать что-нибудь поскромнее. А на сэкономленное помочь мобилизованным и их семьям, - сказали в ОНФ.