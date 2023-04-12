Программу газификации Алтайского края расширили на пять населенных пунктов

В ближайшие годы доступ к природному газу получат еще 9 474 домовладения и 37 котельных. Фото: Минстрой Алтайского края

Газ появится дополнительно еще в пяти населенных пунктах Алтайского края. Глава региона Виктор Томенко договорился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером о расширении программы газификации, сообщает Минстрой края.

В 2020 году власти Алтая и «Газпром» подписали соглашение о создании инфраструктуры в юго-западной части региона. Программа, которая рассчитана до 2025 года, предполагает возведение девяти межпоселковых газопроводов, соединяющих газифицированные районы. Также запланированы две большие ветки от ребрихинской ГРС до Славгорода и Рубцовска. Эти мероприятия позволят получить «голубое топливо» жителям 21 населенного пункта.

Теперь программа расширена, и речь идет о 26 населенных пунктах, которые получится обеспечить газом за счет строительства 36 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Условия для этого создадут в Целинном, Алтайском, Ребрихинском, Тюменцевском, Косихинском, Топчихинском и Зональном районах. В Топчихинский, Тюменцевский и Целинный районы газ придет впервые.

Таким образом, в ближайшие годы доступ к природному газу получат еще 9 474 домовладения и 37 котельных, включая агропромышленные предприятия, предприятия социальной сферы, объекты малой теплоэнергетики и крупные производственные предприятия.