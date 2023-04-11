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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 12:05

Предприимчивая жительница Барнаула взяла в аренду моющий пылесос и продала его

Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей
Вера Березовская
Женщину признали виновной по ч.1 ст. 160 УК РФ

Женщину признали виновной по ч.1 ст. 160 УК РФ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле суд вынес приговор местной жительнице, которая продала взятые в аренду моющий пылесос и пароочиститель. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Установлено, что в ноябре 2022 года жительница Индустриального района взяла в аренду моющий пылесос «Kеrcher Puzzi 10/1» и пароочиститель «Kеrcher SC 4 Easy Fix». В этот же день она их продала неустановленному лица.

«В результате указанных противоправных действий индивидуальному предпринимателю был причинен материальный ущерб более 50000 рублей», – рассказали в пресс-службе судов.

При рассмотрении дела гражданка вину признала, в содеянном раскаялась. Женщину признали виновной по ч.1 ст. 160 УК РФ. Суд назначил ей условный срок.