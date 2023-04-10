Начальника «Алтайавтодора» будут судить за получение взятки

Размер взятки превысил 1,5 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае под суд по обвинению в получении крупной взятки пойдет начальник «Алтайавтодора». По версии следствия, ему передали больше 1,5 млн рублей.

Следствие установило, что начальник отдела мостов в период с 2018 по 2022 год получил от директора одного ООО взятку, общий размер которой превысил полтора миллиона рублей. За эти деньги в сметы по госконтрактам, касающимся строительства, ремонта и реконструкции мостов, должен был включаться пункт по использованию стройматериалов исключительно того товарного знака фирмы, руководителем которой и был взяткодатель.

Однако сотрудники УФСБ выявили преступление. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

На имущество обвиняемого стоимостью больше 27 млн рублей, наложен арест. В перечень вошли квартиры и несколько дорогих авто.