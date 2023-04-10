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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 14:43

Начальника «Алтайавтодора» будут судить за получение взятки

На его имущество, стоимостью свыше 27 млн рублей, наложен арест
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Размер взятки превысил 1,5 млн рублей

Размер взятки превысил 1,5 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае под суд по обвинению в получении крупной взятки пойдет начальник «Алтайавтодора». По версии следствия, ему передали больше 1,5 млн рублей.

Следствие установило, что начальник отдела мостов в период с 2018 по 2022 год получил от директора одного ООО взятку, общий размер которой превысил полтора миллиона рублей. За эти деньги в сметы по госконтрактам, касающимся строительства, ремонта и реконструкции мостов, должен был включаться пункт по использованию стройматериалов исключительно того товарного знака фирмы, руководителем которой и был взяткодатель.

Однако сотрудники УФСБ выявили преступление. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

На имущество обвиняемого стоимостью больше 27 млн рублей, наложен арест. В перечень вошли квартиры и несколько дорогих авто.