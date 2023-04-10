В Барнауле восстановят изоляцию теплосети в лесу

После улучшения изоляции температура в квартирах повысится Фото: Анна СЕМИНА

Жители Барнаула многократно обращали внимание энергетиков на состояние теплосети, ведущей в поселок Южный и наконец-то ее изоляцию пообещали восстановить.

– По внешнему виду этой магистральной надземной тепловой сети поступало много обращений от горожан, - подтверждают в СГК. – В этом году мы уложим изоляционный материал на 8,3 км теплотрассы. Ранее специалисты восстановили изоляцию на 298 м теплосети.

Благодаря новой теплоизоляции, температура в квартирах жителей поселка должна повыситься на 1-2 градуса и существенно понизятся теплопотери.

В настоящее время ведут поиск подрядчика. До конца текущего года он должен будет сдать объект.