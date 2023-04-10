Теплая погода вернется в Барнаул 10 апреля 2023

После сегодняшнего потепления вновь начнет холодать Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 10 апреля, в Барнауле, как и всем Алтайском крае, ожидается потепление.

Как обещают синоптики Алтайского ЦГМС, сегодня в краевой столице воздух должен прогреться до +11 градусов, что уже достаточно ощутимо, в сравнении с прошедшими выходными. При этом будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Сегодняшним днем стоит успеть насладиться, поскольку следом опять начнутся «качели» и немного похолодает. Вернуться относительное тепло может только в четверг-пятницу, но с осадками, а выходные снова будут прохладными.