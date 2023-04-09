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НовостиОбщество9 апреля 2023 8:21

На месте бывшей пекарни в Барнауле образовалась свалка, до которой никому нет дела

Куча строительного мусора лежит с зимы
Александра Сапожкова
Ходить мимо этой свалки очень неприятно. Скриншот видео vk.com/barneos22

Ходить мимо этой свалки очень неприятно. Скриншот видео vk.com/barneos22

На ул. Попова у остановки «Детская поликлиника» образовалась свалка, которую не убирают с зимы. Об этом сообщили местные жители в группе «Барнаул 22».

По их словам, на этом месте раньше стояла пекарня. Однако ее снесли еще зимой. С тех пор там лежит куча строительного мусора.

«И никому нет до нее дела. Ходить мимо этой свалки ну очень неприятно. Когда уже наш город будет чистым и все будет убираться вовремя?!» - возмущаются горожане.

В комментариях отметили, что мусор при сносе торговой точки был обязан убрать собственник павильона.

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