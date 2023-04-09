На Алтай пытались завезти 10 тонн подозрительного сливочного масла

Оборот масла на территории края не допустили Фото: Герман Архаров

На Алтае с помощью системы «Меркурий» пресекли ввоз 10 тонн сливочного масла неизвестного происхождения. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, в конце марта в Барнаул оформили поставку несоленого сладко-сливочного масла «Традиционное» производства компании «Ру. Милк» из Челябинской области.

«Согласно данным компонента «Меркурий», для производства продукции использовали 0 кг масла ООО «Уральского маслозавода» (Челябинская область), при котором образовалось 200 000 кг масла «Традиционное» фасовкой по 20 кг. Таким образом, указанное масло изготовлено из сырья, в отношении которого полностью отсутствует прослеживаемость. Т.е. информация о молоке или ином сырье, используемом при производстве, в системе отсутствует», - рассказали в управлении.

Это поставило под сомнение качество и безопасность продукции. В итоге, оборот масла на территории края не допустили, ветеринарный сопроводительный документ аннулирован.