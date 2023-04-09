Алтайский губернатор прогулялся по парку «Изумрудный» и посмотрел, как наполняют пруд

Также губернатор пообщался с горожанами. Фото Антона Червякова

Виктор Томенко 8 апреля прогулялся по парку «Изумрудный». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В частности глава региона посмотрел, как в парке наполняют водой пруд.

«В прошлом году начали восстанавливать пруд, а сейчас начали заполнять водой. Старшее поколение помнит, как здесь катались на лодках, и совсем скоро — уже в мае — это можно будет делать снова», - отметил губернатор.

Также в этом году там установят амфитеатр и продолжат заниматься и другими работами по благоустройству. Томенко отметил, что за последние три года в «Изумрудный» вложили 232 млн рублей: организовали зону для выгула собак, пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, беседки и туалеты.

«Вижу, что парк пользуется популярностью, и я сам люблю здесь гулять с женой и с нашими собаками», - отметил глава края.

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