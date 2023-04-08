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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 9:24

В алтайском селе горело кафе

Пострадавших нет
Герман Архаров
Причину возгорания установят специалисты

Причину возгорания установят специалисты

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Днем в субботу, 8 апреля, в селе Новичиха Алтайского края произошел пожар в административном здании на улице Народная. Об этом пишет региональное управление МЧС

Площадь возгорания составила около 400 «квадратов». На месте происшествия работали 13 человек Пострадавших нет в результате пожара нет.

По информации из открытых источников, в здании находилось кафе, а также магазин.

Причину возгорания установят специалисты.