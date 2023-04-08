В алтайском селе горело кафе

Причину возгорания установят специалисты
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Днем в субботу, 8 апреля, в селе Новичиха Алтайского края произошел пожар в административном здании на улице Народная. Об этом пишет региональное управление МЧС
Площадь возгорания составила около 400 «квадратов». На месте происшествия работали 13 человек Пострадавших нет в результате пожара нет.
По информации из открытых источников, в здании находилось кафе, а также магазин.
Причину возгорания установят специалисты.