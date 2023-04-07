Специалисты рассказали, изменится ли схема движения из-за строительства развязки в Барнауле

Развязка на Змеиногорском тракте Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полным ходом идет подготовка к началу строительства транспортной развязки на Змеиногорском тракте. В будущем, скорее всего, изменится схема движения.

Об этом журналистам рассказал заместитель начальника «Алтайавтодора» Евгений Строганов. По его словам как минимум до середины 2024 года схема движения транспорта будет прежней. Не повезет только пешеходам. Так как часть территории придется огородить для строительства развязки, ее придется обходить. Возможно, это неудобно, но другого выхода нет.

Все остальное пока под вопросом и сомнениями: возможно, изменят схему работы светофоров, возможно маршруты. Но все это в отдаленной перспективе. Пока что просчитываются вероятности создания пробок и т.д.