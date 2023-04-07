В Барнауле очистили и отмыли остановки

Дорожники отмыли остановки Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле прошла первая акция «чистый четверг», во время которой рабочие бригады отмыли и очистили остановки.

Как рассказывают в мэрии, работы велись на Павловском тракте, проспекте Калинина, на улицах Малахова, Попова, Энтузиастов, Сизова и т.д. Сотрудники МБУ «Автодорстрой» срывали незаконные объявления, оттирали надписи и смывали пыль и грязь.

– Эти работы были выполнены на участке проспекта Ленина (от Нового рынка до площади Баварина), на проспекте Комсомольском (от улицы Димитрова до улицы Льва Толстого), на Павловском тракте и других улицах, - добавляют в администрации.

Кроме того работали бригады и на очистке тротуаров. Они прошлись и по центру города, и по спальным районам. Попутно очищают придорожные лотки, убирают мусор, приводят в порядок остановочные карманы.

В общей сложности в «чистый четверг» Барнаул отмывали 125 сотрудников.

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