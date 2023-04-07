В Алтайском крае восстановили движение по дороге с размытым полотном

Движение до дороге открыли Фото: Анна СЕМИНА

Из-за размыва земляного полотна вдоль металлической водопропускной трубы утром 7 апреля был запрещен проезд по трассе Березовая Горка - Шебалино за селом Ясная Поляна в Алтайском крае.

Дорожники оперативно приступили к устранению перелива, а также к отсыпке полотна. Несколько часов у них ушло на ликвидацию последствий и днем в минтрансе региона подтвердили, что транспортное сообщение с населенными пунктами восстановлено.

– На участке были выполнены работы по отсыпке земляного полотна и покрытия, - подчеркнули в ведомстве.