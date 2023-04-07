Власти Барнаула вновь замечтались о развитии Обского бульвара

Частники уже начали выкупать территории и планировать строительство Фото: Олег УКЛАДОВ

6 апреля в Барнауле прошло заседание градостроительного совета на котором в очередной раз подняли вопрос развития и благоустройства Обского бульвара. В этот раз даже назвали примерные сроки – к 300-летию города.

О том, какие варианты рассматривали члены градсовета, сообщает «Толк».

– Отдельные застройщики уже выкупают территории у частников и готовят площадки к возведению современных жилых комплексов. При этом они вынуждены отталкиваться от проекта планировки, подготовленного группой специалистов и утвержденного много лет назад, - пишет издание.

А меж тем, обсуждение освоения территории длится уже несколько десятков лет, но план все же есть и его стараются придерживаться. Здесь намереваются обустроить четыре квартала, где построят 18 многоэтажек, появится детский сам и школа, торгово-развлекательные центры, гостиница и многое другое. Кроме того, предполагается благоустройство территории, озеленение и организация выхода к реке.