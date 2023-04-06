Стала известна новая дата начала ледохода на Оби в Барнауле

В настоящее время паводок проходит в Алтайском крае спокойно
Фото: Олег УКЛАДОВ
Из-за похолодания ледоход на Оби в Барнауле начнется не в ближайшие дни, а позднее. Об этом пишет «Толк».
По словам ведущего инженера отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольги Прахт, пока на Оби в краевой столице фиксируют подвижки льда, но это еще не ледоход.
По уточненным данным, ледоход на Оби в Барнауле начнется 12 апреля с поправкой плюс-минус четыре дня.
В настоящее время паводок проходит в Алтайском крае спокойно. Подтоплений населённых пунктов нет.