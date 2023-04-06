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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:47

Стала известна новая дата начала ледохода на Оби в Барнауле

В регионе похолодает
Герман Архаров
В настоящее время паводок проходит в Алтайском крае спокойно

В настоящее время паводок проходит в Алтайском крае спокойно

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за похолодания ледоход на Оби в Барнауле начнется не в ближайшие дни, а позднее. Об этом пишет «Толк».

По словам ведущего инженера отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольги Прахт, пока на Оби в краевой столице фиксируют подвижки льда, но это еще не ледоход.

По уточненным данным, ледоход на Оби в Барнауле начнется 12 апреля с поправкой плюс-минус четыре дня.

В настоящее время паводок проходит в Алтайском крае спокойно. Подтоплений населённых пунктов нет.