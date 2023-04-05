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НовостиОбщество5 апреля 2023 11:00

В Бийске дети играют в старом бомбоубежище

Горожане опасаются, что это может привести трагедии
Вера Березовская
Сейчас бомбоубежище находится в плачевном состоянии. Фото: Сергей Кулыгин, БР

Сейчас бомбоубежище находится в плачевном состоянии. Фото: Сергей Кулыгин, БР

В Бийске на станции Чемровка дети устраивают игры в заброшенном бомбоубежище. Местные жители опасаются, что это может привести трагедии, пишет «Бийский рабочий».

Сейчас бомбоубежище находится в плачевном состоянии. Оно завалено мусором, заросло сорняками, конструкции рассыпаются. Местные жители хотели своими силами засыпать или забить досками вход в бомбоубежище, но опасаются, что после этого сразу найдется хозяин. В ГОЧС Бийска в свою очередь заявили, что данное бомбоубежище не находятся в их зоне ответственности

Родители переживают, что такой открытый доступ к такому опасному объекту может привести к трагическим последствиям.