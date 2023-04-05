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НовостиОбщество5 апреля 2023 9:26

В Барнауле школьников, которые поджигали гаражи, привлекут к общественно-полезному труду

В гимназии, где учатся дети, состоялось внеплановое заседание
Вера Березовская
В гимназии состоялось внеплановое заседание совета профилактики с участием детей и родителей

В гимназии состоялось внеплановое заседание совета профилактики с участием детей и родителей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле после жалобы в соцсетях на школьников, которые поджигают гаражи, комитет по образованию совместно с гимназией №123 провел служебное расследование. Личности детей установлены, сообщает пресс-служба мэрии.

– В гимназии состоялось внеплановое заседание совета профилактики с участием детей и родителей. В целях профилактики подобного поведения у подростков совместно с родителями принято решение о привлечение данных учеников к общественно-полезному труду, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также с учащимися поговорили о пожарной безопасности. Вопрос находится на контроле в комитете по образованию.