Губернатор Виктор Томенко прокомментировал информацию о складе химикатов рядом с Бийском

Томенко пообещал держать ситуацию на контроле Фото: Олег УКЛАДОВ

В правительство Алтайского края после новости о тендере на утилизацию токсичных отходов и их перевозке в поселок под Бийском начали поступать вопросы от обеспокоенных жителей наукограда. Глава региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале разъяснил некоторые детали.

- Сейчас идет работа в рамках первого этапа. Все химикаты, которые хранились на 8 складах в разных территориях Алтайского края, переносятся на одну площадку — неподалеку от Бийска. Согласно заключению экспертов, это самое надежное место с точки зрения хранения, - отметил губернатор.

Виктор Томенко акцентировал внимание на том, что и процесс перевозки отходов и условиях их хранения полностью соответствуют нормам безопасности. В последствии химикаты утилизируют. Он отметил, что подобная работа проводится во многих регионах России.