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НовостиПолитика4 апреля 2023 10:00

Мэр Бийска назначил нового заместителя по социальным вопросам

С 3 апреля на пост замглавы по социальным вопросам заступила Елена Максимова
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: архив «Бийского рабочего»

Фото: архив «Бийского рабочего»

В администрации Бийска появился новый заместитель главы по социальным вопросам. Пока Елена Максимова будет на посту с приставкой «и.о.», отмечает «Бийский рабочий».

Ранее должность занимала Антонина Мелихова. Она совмещала работу с руководством городским управлением образования. Мелихова осталась на посту начальника управления, а в администрации ее сменила Максимова.

С 2018 года Максимова работала в должности замначальника управления образования. Свой трудовой путь она начинала уборщицей в художественной школе. В 1997 году женщина получила высшее образование по специальности «физика и математика» и устроилась в школу, а затем перешла на работу в управление образования и прошла переподготовку по направлению «Менеджмент в образовательных организациях».