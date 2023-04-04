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НовостиОбщество4 апреля 2023 3:07

В Барнауле ищут подрядчиков на ремонт 11 дорог в рамках нацпроекта

Они проведут ремонт по проекту «Безопасные качественные дороги»
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Ремонт

Ремонт

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле определят подрядчиков, которые отремонтируют 11 дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, аукционы уже объявлены.

Общая сумма четырех электронных аукционов составила больше 949 млн рублей. Всего на эти деньги будут отремонтированы 11 участков. Подрядчиков определят до 21 апреля включительно.

Всего в этом году в рамках проекта запланирован ремонт 12 участков на следующих улицах:

- Малахова;

- Радужная;

- 9-й Заводской проезд;

- Космонавтов;

- Звездная;

- Островского;

- Интернациональная;

- Гущина;

- 1905 года;

- Гридасова;

- Водозаборная в поселке Плодопитомник;

- Просторная.

Также дорожники построят дорогу по улице 65 лет Победы. Работы начнутся при наступлении тепла.