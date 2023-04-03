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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 11:11

В Барнауле подростки в балаклавах требовали у детей деньги и телефоны

Следователи проводят проверку
Александра Сапожкова
Все происходило на детской площадке

Все происходило на детской площадке

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле проводят доследственную проверку после сообщения СМИ о противоправных действиях подростков на детской площадке, сообщили в Следкоме и прокуратуре региона.

Появилась информация о том, что подростки в балаклавах требовали у детей деньги и телефоны. Следственный отдел по Индустриальному району зарегистрировал материал доследственной проверки. Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, установить причастных лиц и дать их действиям оценку.

Прокуратура также проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Специалисты оценят деятельность органов системы профилактики.