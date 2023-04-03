Более 300 тонн токсичных отходов складируют в алтайском поселке

Эти отходы — преимущественно, советское наследие Фото: Олег УКЛАДОВ

309 тонн токсичных отходов складируют в бийском поселке Новый. Об этом сообщает «Алтапресс».

По данным издания, власти региона разыграли очередной тендер на утилизацию отходов. Окончательная цена контракта - 7,6 млн рублей. Непригодные и запрещенные к использованию пестициды и агрохимикаты в количестве почти 4,4 тыс. тонн здесь планируется собрать со всего Алтайского края.

Отмечается, что эти отходы — преимущественно, советское наследие. Они остались от развалившихся колхозов и совхозов. Как правило, такие пестициды относятся к 1 и 2 классу опасности. Вещества 1 класса наносят экологии необратимый урон. А на восстановление экосистемы от вреда, наносимого веществами 2 класса, потребуется не менее 30 лет.