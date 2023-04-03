Алтайский губернатор в мае отчитается о деятельности правительства за 2022 год

В минувшем году отчет губернатора поддержали 44 депутата Фото: Олег УКЛАДОВ

На майской сессии краевого парламента губернатор Виктор Томенко представит отчет о деятельности правительства региона за 2022 год, сообщает пресс-служба АКЗС.

- Отчет губернатора проходит во втором квартале каждого года. Такой проект постановления планируется вносить на майскую сессию АКЗС, соответственно отчет губернатора состоится на майской сессии краевого Заксобрания, - сказала представитель губернатора и правительства края в АКЗС Наталья Кувшинова.

Напомним, в минувшем году 44 депутата АКЗС поддержали отчет Виктора Томенко, еще 22 парламентария воздержались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как прошел отчет губернатора Виктора Томенко и за что его критиковали

29 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался перед депутатами регионального парламента о работе правительства за 2021 год. Выступление заняло больше часа, а после представители фракций АКЗС высказали свое мнение об услышанном (подробнее)