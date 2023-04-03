На Алтае водитель «Нивы» погиб после того, как его машину снес поезд

Машина получила серьезные повреждения Фото: Минтранс Алтайского края

3 апреля в 10.17 на железнодорожном переезде в Алтайском крае произошло смертельное ДТП - погиб водитель автомобиля «Нива», сообщили в Минтрансе региона.

Авария случилась на 309 км перегона Алейская – Топчиха. Машина выехала на пути перед пригородным поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было коротким, и столкновения избежать не удалось. В результате водитель «Нивы» погиб.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и отделения Западно-Сибирской железной дороги.

Отмечается, что после аварии на 17 минут был задержан пригородный поезд №7016 «Просторы Алтая» Рубцовск – Барнаул.

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