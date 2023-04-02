Жители Алтая покупают за границей жилье дороже, чем москвичи

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Жители Алтайского края стали покупать за границей дорогую недвижимость. Причем по стоимости жилья они обошли москвичей и петербуржцев. Об этом пишет amic.ru.

Как гласят данные международной брокерской компании, чаще всего наши земляки приобретают недвижимость в Объединённых Арабских Эмиратах. Эксперт Дмитрий Дворядкин отметил, что деньги в крае на такую роскошь есть далеко не у всех. Обычно жителей региона интересует среднее жилье, не элитное.

- В других же регионах зачастую покупают апартаменты за рубежом, чаще всего, представители среднего класса, которые могут себе позволить приобрести что-то, но не самое дорогое. Отсюда и медианные показатели ниже, чем у Алтайского края, - отметил специалист.

Помимо ОАЭ жители Алтая покупают жилье в Турции, Таиланде, Грузии, Испании и Греции.