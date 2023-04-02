Четыре человека пострадали в аварии на алтайской трассе

Скорая помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

1 апреля на дороге К-18 «Алейск - Чернышевское» произошло ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции по краю, пострадали четыре человека.

По предварительным данным, водитель 1976 года рождения на автомобиле ВАЗ-21074 двигался по второстепенной дороге со стороны села Веселки, не уступил и столкнулся с иномаркой Kia Rio под управлением водителя 1984 года рождения.

Водители машин доставлены в КГБУЗ «Алейская ЦРБ», также медики госпитализировали пассажира отечественной легковушки - женщину 1990 года рождения и пассажирку 1958 года рождения из иномарки.

- По данному факту назначена проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, - отметили в ГИБДД.