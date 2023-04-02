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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 7:01

Четыре человека пострадали в аварии на алтайской трассе

Один из водителей не уступил дорогу
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Скорая помощь

Скорая помощь

Фото: Олег УКЛАДОВ

1 апреля на дороге К-18 «Алейск - Чернышевское» произошло ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции по краю, пострадали четыре человека.

По предварительным данным, водитель 1976 года рождения на автомобиле ВАЗ-21074 двигался по второстепенной дороге со стороны села Веселки, не уступил и столкнулся с иномаркой Kia Rio под управлением водителя 1984 года рождения.

Водители машин доставлены в КГБУЗ «Алейская ЦРБ», также медики госпитализировали пассажира отечественной легковушки - женщину 1990 года рождения и пассажирку 1958 года рождения из иномарки.

- По данному факту назначена проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, - отметили в ГИБДД.