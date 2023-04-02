В Бийске пенсионерка пыталась помочь поймать мошенников и потеряла 2 млн рублей

Деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске пенсионерка потеряла больше 2 млн рублей из-за мошенников. Она хотела помочь их поймать и сама стала жертвой, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В начале марта женщине позвонил мужчина и представился правоохранителем. Он сказал, что женщина якобы является потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве.

- Через некоторое время бийчанке вновь позвонили с неизвестного номера. На том конце провода был представитель финансового учреждения. Молодой человек сообщил, что подозреваемые по уголовному делу задержаны, ведется разбирательство, - отметили в полиции.

В итоге женщина для сохранения денег поспешила их обезопасить и перевела деньги на счета, которые оказались подконтрольны аферистам. По данному факту возбуждено уголовное дело.