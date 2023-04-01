Виктор Томенко рассказал о любимом месте на Алтае

Чертов палец. Фото: Алтайтурцетр

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поделился со своими подписчиками в телеграм-канале своим любимым местом в регионе.

– Меня не перестает восхищать природа Алтайского края — одно из наших главных богатств, которое мы оберегаем и приумножаем за счет наших экологических и туристических проектов. Решил рассказывать вам о своих любимых местах здесь, - пишет он.

Во-первых, его восхищает красота скалы Чертов палец. Это любимое место у туристов. Летом сюда выстраиваются целые очереди. Найти скалу просто – она находится в районе озера Ая. Правда добраться можно только пешком.

- Но сами посмотрите — это стоит того, - добавляет губернатор.