Стала известна дата прощания с алтайским журналистом Владиславом Сухачевым

Владислав Сухачев. Фото: Вести Алтай

В ночь на 1 апреля в Барнауле скончался известный алтайский ведущий, журналист Владислав Сухачев. Коллеги назвали время и дату прощания с ним.

– Прощание состоится 3 апреля в траурном зале на Аносова, 8 с 11:30 до 13:00, - говорится в сообщении в группе «Вести Алтай».

Владислав скоропостижно скончался после перенесенного разрыва аневризмы. Врачи провели экстренную операцию, но организм пациента не справился с тяжелым состоянием. В социальных сетях коллеги, друзья и обычные телезрители оставляют слова соболезнования. Сухачев был «лицом» алтайских «Вестей» и душой компании. Таким он останется в нашей памяти.

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