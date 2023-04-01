Девять человек пострадали за неделю от клещей на Алтае

Собранные клещи Фото: предоставлено пресс-службой

За прошедшую неделю в Республике Алтай от присасывания клещей пострадали девять человек.

Среди них пятеро детей. Все с начала сезона активности клещей к медикам региона обратились уже 11 человек, причем девять из них даже не покидали своих населенных пунктов.

– Присасывания клещей фиксировались в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах, - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

На этой неделе специалисты ведомства уже выходили на полевые работы и проверяли места обитания клещей. После этого восемь были направлены на лабораторное исследование. В двух случаях были обнаружены возбудители боррелиоза.