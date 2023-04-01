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НовостиОбщество1 апреля 2023 2:37

Пост омбудсмена в Алтайском крае может занять бывший следователь

Борис Ларин уходит с должности после десяти лет служения
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Андрей Хвостов

Андрей Хвостов

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Этим летом с поста уполномоченного по правам человека в Алтайском крае уйдет Борис Ларин. Уже сейчас появляются версии, кто может занять его кресло.

– Его может занять бывший руководитель регионального следкома 45-летний Андрей Хвостов, – пишет «Толк» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, согласно действующему законодательству омбудсмен не может занимать пост более двух раз подряд, а с Лариным произошло именно это: депутаты АКЗС дважды назначали его на это место.

Что касается Хвостова, то он руководил региональным Следкомом с августа 2018 по август 2021.