В Алтайском крае раскрыли убийство на автозаправке 23-летней давности

Злоумышленник ночью, будучи пьяным, взял дома охотничье ружье и направился на автозаправочную станцию, где потерпевший работал сторожем Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском завершили расследование уголовного дела об убийстве на автозаправке, совершенное 23 года назад. Об этом сообщает региональный следком.

6 мая 1999 года на автозаправочной станции в одном из сел Троицкого района с огнестрельным ранением было обнаружено тело 27-летнего мужчины, работавшего сторожем. Долгие годы из-за отсутствия вещественных доказательств и свидетелей произошедшего не удавалось раскрыть особо тяжкое преступление. Однако в январе 2022 у следователей появилась новая информация о возможной причастности к убийству рецидивиста, в последнее время проживавшего в городе Барнауле

«В ходе предварительного следствия установлено, что 5 мая 1999 года в сельском магазине между мужчинами произошел словесный конфликт из-за сделанного замечания о неподобающем поведении обвиняемого, который просил продавца продать ему алкоголь в долг и задерживал очередь», - рассказали в региональном Следкоме.

Затаив обиду на оскорбление, злоумышленник ночью, будучи пьяным, взял дома охотничье ружье и направился на автозаправочную станцию, где потерпевший работал сторожем. Подойдя к зданию, он через окно выстрелил в мужчину. Сторож скончался на месте. После преступник сбросил в реку.

На данный момент уголовное дело направлено в суд.