В Алтайском крае начинается весенний паводок

По мнению экспертов, из-за рыхлого льда в этом году не должны образовываться серьезные заторы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начинается первая волна весеннего паводка. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Так, лед уже сошел с нескольких участков Чарыша, начинается вскрытие Алея. Повсеместно отмечаются небольшие подъемы воды.

- В первую волну в крае не ожидается высоких уровней воды в реках, сейчас они значительно ниже критических отметок. На Оби в районе Барнаула уровень всего 110 сантиметров – это более чем на четыре метра ниже отметки подтоплений, - отмечает ведущий инженер отдела гидрологии Алтайского гидрометеоцентра Ольга Прахт.

По мнению экспертов, из-за рыхлого льда в этом году не должны образовываться серьезные заторы, поэтому значительных подтоплений не должно быть.

Паводковая ситуация находится на контроле у МЧС.