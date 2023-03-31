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НовостиОбщество31 марта 2023 3:19

В Барнауле с 1 апреля начинается прием детей в первые классы

Приемная кампания в первые классы будет проходить в два этапа
Вера Березовская
В первую волну принимаются заявления от родителей первоклассников, имеющих право первоочередного и преимущественного приема

В первую волну принимаются заявления от родителей первоклассников, имеющих право первоочередного и преимущественного приема

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 апреля в Барнауле стартует прием детей в первые классы. Об этом сообщает городской комитет по образованию.

Приемная кампания в первые классы будет проходить в два этапа. Первый начинается с 1 апреля и заканчивается 30 июня, второй продлится с 6 июля по 5 сентября.

В первую волну принимаются заявления от родителей первоклассников, имеющих право первоочередного и преимущественного приема, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Во вторую волну принимаются заявления от тех, кто не проживает на закреплённой территории и кому приглянулась школа в другом районе.

Подробнее о том, как подать заявления, можно почитать на сайте комитета.