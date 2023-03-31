На Алтае участники СВО и члены их семей теперь могут получить деловую древесину вне очереди

Дополнительные меры поддержки мобилизованных приняли депутаты АКЗС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае у участников спецоперации и их семей теперь ей возможность получить деловую древесину вне очереди. Дополнительные меры поддержки мобилизованных депутаты АКЗС приняли на сессии, которая прошла 30 марта.

Согласно нововведению, правом на внеочередное получение древесины могут воспользоваться военнослужащие, принимавшие участие в СВО, и члены их семей.

В условиях прописано, что они должны иметь в собственности земельные участки для строительства или ведения личного подсобного хозяйства, разрешение на строительство, но при этом не иметь жилья в собственности.