1 апреля в Барнауле пройдут очередные ярмарки выходного дня

На ярмарочных площадках горожане смогут приобрести товары от местных производителей Фото: Олег УКЛАДОВ

1 апреля в Барнауле состоятся очередные продовольственные ярмарки выходного дня. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

На ярмарочных площадках горожане смогут приобрести товары от местных производителей: мясо, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбу, сладости, овощи и другое.

Ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00 часов на шести точках:

- проспект Ленина, 71 (площадка у ТЦ «Россия»);

- улица 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);

- площадь Народная;

- улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

- проспект Красноармейский, 36 (на площадке перед бар-рестораном «Опера»);

- улица Чайковского, 21а (поселок Южный, площадь перед ДК «Южный»).