1 апреля в Барнауле пройдут очередные ярмарки выходного дня

На ярмарочных площадках горожане смогут приобрести товары от местных производителей
Фото: Олег УКЛАДОВ
1 апреля в Барнауле состоятся очередные продовольственные ярмарки выходного дня. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.
На ярмарочных площадках горожане смогут приобрести товары от местных производителей: мясо, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбу, сладости, овощи и другое.
Ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00 часов на шести точках:
- проспект Ленина, 71 (площадка у ТЦ «Россия»);
- улица 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
- площадь Народная;
- улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- проспект Красноармейский, 36 (на площадке перед бар-рестораном «Опера»);
- улица Чайковского, 21а (поселок Южный, площадь перед ДК «Южный»).