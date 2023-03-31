До -5 похолодает в Алтайском крае 31 марта 2023

По юго-востоку местами пройдет небольшой мокрый снег Фото: Олег УКЛАДОВ

31 марта в Алтайском крае днем температура воздуха будет ниже отметки 0. Подробнее о прогнозе рассказали в региональном Гидрометцентре.

В среднем по краю днем температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. Преимущественно без осадков, по юго-востоку местами пройдет небольшой мокрый снег. В гидрометцентре предупреждают о гололедице, которая появится местами на дорогах. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле температура воздуха днем составит от -2 до -4 градусов, преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.